Più bastone, meno carota: Iachini ha le idee chiare per curare la viola

La voglia di cominciare è tanta, quella di risalire la classifica di più. Ha le idee chiare Beppe Iachini nel percorso che deve fare la Fiorentina. E di fatto le conosciamo anche dalle sue esperienze pregresse, vedi Sassuolo ed Empoli. Il tecnico cinquantacinquenne – si legge sul Corriere Dello Sport – ha espresso subito alcuni concetti basilari del suo pensiero: meno carota e molto più bastone. Si è evinto dalla determinazione letta nei suoi occhi, ma anche nell’onta dei soli due punti in sei gare raccolti dalla Fiorentina e dalla richiesta espressa a Chiesa di tagliarsi le vacanze per lavorare ed essere pronto al rientro. Per non parlare di un Lirola più ignorante. I viola sono avvisati: il 2020 sarà l’anno di cura dei mali.

TUTTE LE PAROLE IN SALA STAMPA