Oggi alle 19 la Fiorentina sarà impegnata a Pistoia in amichevole contro la Pistoiese. Montella dovrà rinunciare a 13 nazionali. Come scrive il Corriere dello Sport, la squadra viola dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con: Terracciano in porta, Lirola, Venuti, Ceccherini e Dalbert in difesa, Zurkowski, Castrovilli e Benassi a centrocampo, Ribery, Boateng e Ghezzal in attacco.