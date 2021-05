Pioli: “Baggio alla Juve, vedevo gli ultrà incendiare i cassonetti”

Mercoledì 26 maggio su Netflix uscirà il film "Il Divin Codino"

Per l'attuale tecnico del Milan, nell'ultima stagione che giocò a Firenze (1989-90), Baggio valeva Platini, Boniek, Tardeli, Rossi, Maradona, Van Basten, Zico. "Faceva tutto: gol, assist, tiri da lontano, giocate in area, dribbling, lanci lunghi e non c'era verso di togliergli la palla dai piedi. In quel momento della sua vita era spinto da una città intera, percepiva 'amore infinito che lo circondava, era entrato in sintonia con centinaia di migliaia di persone e questo lo caricava, si sentiva forte, ne traeva energie inesauribili".