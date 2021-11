PIF e il dialogo tra poco udenti: alla fine risponde sempre il campo

L'analisi che bacchetta entrambe le parti in causa

Sulle pagine de La Nazione troviamo un'analisi sulla piccata reazione della Fiorentina alle voci circa gli interessi locali del fondo saudita PIF: "Il club viola è sensibilissimo ai commenti social e ha preso spunto da quelli negativi per esercitare il suo diritto alla permalosità, d’altra parte diffusissima anche a Firenze", si legge. La città ha sempre avuto il difetto di aspettarsi il meglio senza attivarsi in prima persona, e dunque sembra di assistere a un dialogo tra due persone che non ci sentono bene. "Il megafono dei risultati sul campo è l’unico che possa mettere in contatto persone che ascoltano solo le proprie ragioni, magari giuste, ma inutili per fare punti in classifica e crescere".