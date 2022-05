Pieraccioni, Pupo, Vallesi, il coro dei VIP: “Finalmente l’Europa”

I commenti di alcuni vip sul ritorno in Europa della Fiorentina

"Dio c’è! Ora c’ho le prove", così Leonardo Pieraccioni commenta la splendida vittoria contro la Juventus che ha sancito il ritorno della Fiorentina in Europa. La stessa gioia, viene condivisa da Pupo, che vede gli ultimi tre punti come un lieto fine di una splendida fiaba di colore viola: "A fine partita erano tutti felici e contenti, e a nessuno è importato se Vlahovic ha abbracciato gli ex compagni, nessuno lo ha fischiato perché tutti erano impegnati a festeggiare". Insomma, una vittoria che ha fatto superare ogni tipo di scontro e di odio, anche verso i rivali di sempre. "Una gioia immensa" anche per Paolo Vallesi, che vede l'Europa ottenuta contro la Juventus un duo pazzesco di emozioni. Infine, Lorenzo Baglioni paragona la stagione viola a "..una vera e propria montagna russa". Un susseguirsi di sentimenti e stati d'0animo contrastanti sfociati in una gioia pazzesca alla fine di questa stagione. I Vip hanno parlato alla Nazione.