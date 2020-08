Piatek l’uomo giusto per Iachini, ma l’Hertha spara alto. La strategia gigliata

Pradè sta lavorando per regalare a Iachini un bomber da doppia cifra. Krzysztof Piatek sembra l’obiettivo primario, l’attaccante polacco dell’Hertha Berlino piace per tanti motivi. C’è stima per la sua abilità come uomo d’area e per le sue capacità di inserimento, anche nelle ripartenze. Come riporato da Il Corriere dello Sport-Stadio, l’ostacolo maggiore è il prezzo del cartellino. I tedeschi chiedono subito 24 milioni di euro mentre la Fiorentina punta ad un prestito, magari biennale, con un riscatto condizionato dal raggiungimento di determinati step.

