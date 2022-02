Piatek ha un vantaggio, ma l’idea della coppia con Cabral stuzzica Italiano

I dubbi di Italiano, che è passato da avere una sola, grande scelta ad averne due valide su cui riflettere

Dalle girandole di iachiniana memoria alla scelta definitiva di Prandelli, la Fiorentina d.V. (La Nazione conia questa sigla per riferirsi al dopo Vlahovic) vive del dualismo Piatek-Cabral, due titolari che l'allenatore dovrà far fruttare al meglio, mettendo in risalto la forza del gruppo. Cabral sa segnare in tutti i modi, è un brasiliano atipico e ha grande voglia di misurarsi con il nuovo campionato, ma parte svantaggiato rispetto a Piatek, che già conosce la Serie A ed è più duttile, rappresentando il prototipo dell'attaccante moderno. Può anche fare la seconda punta, e allora la coppia di centravanti non sarebbe solo una soluzione per i finali di partita...