Piatek-Genoa, ciak 2? Preziosi in missione per il polacco, la Fiorentina segue interessata

La Gazzetta dello Sport dedica una pagina al possibile ritorno di Piatek al Genoa, collegato alla partenza di Scamacca, che interessa a mezza Serie A. Non viene menzionata la Fiorentina, che invece viene data ancora attiva sul pistolero polacco. Carlo Laudisa, autore del pezzo, scrive in chiusura che sul giocatore lavora con interesse da giorni la società viola, che cerca un cecchino da affiancare a Vlahovic. Quello che conta, si legge, in questo mercato, è la volontà dei giocatori.

