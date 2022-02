Piatek asso di Coppa, ma l’attacco è un’incognita: in 5 per 3 maglie

Il polacco ha già segnato dieci reti nel torneo tricolore

Cabral ha voglia di continuità, ma Piatek ha i numeri dalla sua parte: dieci reti in Coppa Italia, tre gol in tre presenze contro l'Atalanta. Il polacco si è sempre allenato regolarmente negli ultimi giorni, da capire le sue condizioni. Dubbi anche per gli altri interpreti del tridente. Sottil è il più in forma, ma non è detto che parta dall'inizio perché scalpitano sia Gonzalez sia Ikonè. Lo scrive il Corriere Fiorentino.