Piatek-Arna, Italiano-Sinisa, gol e spettacolo: Fiorentina-Bologna è sfida aperta

All'andata le due squadre erano a pari punti. Dalla vittoria del Dall'Ara la Fiorentina ha preso il largo

Un girone (asimmetrico) fa, Fiorentina-Bologna vedeva due squadre in equilibrio a 24 punti, quel giorno Italiano decollò, i rossoblu si sono impantanati e adesso le due squadre hanno obiettivi e impellenze diverse. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la sfida delle 12.30 sarà una gara ricca di duelli individuali, come quello tra Piatek e Arnautovic. All'andata l'austriaco non fu presente mentre il polacco non vestiva la maglia viola, ma entrambi hanno il gol nel sangue. Un altro duello secondo la Rosea sarà quello generazionale tra Italiano e Mihajlovic, entrambi molto calati nei rispettivi tessuti cittadini ed entrambi propositori di bel gioco.

Non solo, la sfida tra Fiorentina e Bologna sarà anche quella tra i "giganti" Torreira e Medel. Non per l'altezza, ma per la leadership dei due sudamericani dal profilo internazionale. Italiano e Miha non rinunciano mai a loro, e il regista viola sta disputando un campionato strepitoso in cui ogni pallone passa da lui. Altri due insostituibili sono Bonaventura e Soriano: l'ex Milan ha saltato soltanto due gare, l'italo-tedesco arriva dalla prima panchina in due anni.