Piace la versatilità di Igor. Nelle prosse ore appuntamento con la Spal

Non solo Dell’Orco, per la difesa il Corriere dello Sport – Stadio rilancia il nome di Igor (SCHEDA) della Spal: la versatilità tattica che lo vede muoversi con la stessa naturalezza sia in una linea a quattro che in un reparto a tre è quello che ha colpito di più i dirigenti viola, oltre alla capacità di spinta. In queste ore Fiorentina e Spal si incontreranno per parlare del brasiliano. Le alternative? Juan Jesus e Pisacane (SCHEDA), che resta più staccato soprattutto per motivi anagrafici. Appena arriverà il difensore, ci sarà l’uscita di Ranieri, per il quale c’è già un accordo di massima con l’Ascoli in B.