Pezzella si riprende la Fiorentina, Igor tallona Caceres per un posto in difesa. Callejon…

La partita contro lo Spezia di mister Italiano dovrebbe vedere il ritorno in campo della difesa che ha chiuso alla grande lo scorso campionato, quella composta da Pezzella, pronto al debutto stagionale dopo l’infortunio al piede, accanto a Milenkovic e Caceres (leggermente favorito su Igor). Per gli ultimi due arrivati Martinez Quarta e Callejon dovrebbe essere panchina, almeno inizialmente, anche se non sono escluse sorprese nel ballottaggio tutto spagnolo tra l’ex Napoli e Lirola. Lo scrive il Corriere dello Sport.