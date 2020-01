Pezzella salva la Fiorentina dall’abisso

Il risultato non è importante, è tutto. E’ questo l’incipit del Corriere dello Sport – Stadio sulla vittoria di ieri contro la Spal firmata dal colpo di testa di Pezzella all’82’. Un paio di occasionissime mancate dai ferraresi e la Fiorentina triste e preoccupante di questo campionato si ritrova in mano tre punti, che mancavano in casa dal 30 ottobre. Felipe e Valoti graziano i viola, e così una Fiorentina anemica, confusa, disperata, ha trovato se stessa in quell’unica vera occasione. La squadra viola adesso è un grumo di impotenza e di dolori, gioca male e fino alla metà del secondo tempo solo Castrovilli aveva rispettato la gara, mentre Boateng è stato inguardabile e pure Chiesa ha giocato una partita disastrosa. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Lirola e Dalbert, mentre Pulgar accennava solo qualche movimento. Pur giocando male, pur mostrando un’approssimazione di gioco davvero imbarazzante, la Fiorentina ha vinto, Iachini non ha resuscitato la sua squadra al gioco ma il risultato non era importante…era semplicemente tutto.