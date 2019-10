Pezzella, Pulgar e Caceres, spina dorsale latina: Pradè conferma la sua regola non scritta

“Quando il gioco si fa duro, i sudamericani ci mettono la grinta, il graffio e lo spirito da battaglieri. Senza girarci intorno, tirano fuori la garra”. Così il Corriere Fiorentino attacca per parlare di Pezzella, Pulgar e Caceres, la spina dorsale viola dal carattere latino. E ancora manca all’appello Pedro. Per il ds Pradè è una sorta di regola aurea non scritta: una buona dose di carica sudamericana può solo far bene. Infatti, ha sempre puntato su capitani non necessariamente con la fascia: Samuel, Burdisso, Pizarro, Gonzalo Rodriguez.