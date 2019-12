Pezzella ok, ansia Ribery? Il francese verrà testato a tre giorni dall’Inter

German Pezzella è tornato in gruppo e con l’Inter sarà al centro della difesa. La Nazione è sicura sul recupero del capitano viola, che per il match con i nerazzurri giocherà con una maschera protettiva per lo zigomo sinistro. Buone notizie anche sul fronte Badelj e Boateng: i due nella seduta del lunedì hanno ripreso a lavorare assieme ai compagni, con il croato che dopo due panchine si candida per una maglia da titolare. Il quotidiano si interroga invece sul recupero di Franck Ribery: il francese ha proseguito il suo ciclo di terapie e il protocollo di recupero prevede che possa essere testato per la prima volta in gruppo solo dopodomani, cioè ad appena tre giorni dalla partita con l’Inter. L’ex Bayern freme dalla voglia di giocare, ma la sua disponibilità verrà certificata solo a ridosso del week-end…