Pezzella morde il freno: il capitano lavora (a parte) per esserci già domenica

German Pezzella sta forzando i tempi, secondo La Nazione. Non ci si potrebbe aspettare di meno dal grintoso capitano viola, che lavora per essere il primo vero acquisto di Cesare Prandelli ed esserci già contro il Benevento. Quando manca Pezzella si sente, è lo stesso peso specifico che aveva il suo connazionale Gonzalo Rodriguez. Il futuro è un’incognita, ma ci sarà tempo per discuterne, anche se trovare un accordo non è semplicissimo. Il Milan, ma non solo, alla finestra…

