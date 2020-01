Pezzella, leader viola con un contratto in scadenza nel 2022

Il capitano della Fiorentina German Pezzella, con la maglia gigliata, ha raccolto 84 presenze di cui ben 80 da titolare. Il suo apporto allo spogliatoio, ed il suo lavoro difensivo sono sempre stati di fondamentale importanza per la squadra viola. Adesso però è tempo di pensare al rinnovo. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l’attuale accordo vedrà la sua scadenza nel 2022 e nel calcio moderno è un periodo assai breve. Presto potrebbe aprirsi con la dirigenza un tavolo per discutere un prolungamento e legare indissolubilmente il suo futuro alla città di Firenze.