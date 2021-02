Pezzella, leader silenzioso con un futuro tutto da scrivere

L’edizione fiorentina di Repubblica oggi in edicola dedica un approfondimento al capitano viola German Pezzella. Il centrale viola è suo malgrado protagonista di una stagione fin qui tutt’altro che semplice: qualche prestazione altalenante, un po’ di acciacchi fisici e un futuro ancora incerto. Dettagli non da poco per un leader dello spogliatoio. Tuttavia, l’argentino non hai mai smesso di essere un trascinatore e anche contro lo Spezia ha saputo indicare ai suoi la retta via, specie dopo un primo tempo horror. Poche dichiarazioni pubbliche, tanto lavoro e risposte sul campo, anche a chi lo dava già per ceduto dopo le voci che lo volevano al Milan dall’ex Pioli. E un aiuto grande anche a Martinez Quarta, che in Pezzella ha trovato un riferimento primario per la sua esperienza italiana, tanto da diventare un interprete praticamente inamovibile della difesa a tre.

Ma è proprio quel reparto ora a rischiare il ridimensionamento a fine stagione. Come dicevamo, Pezzella e anche Milenkovic hanno il contratto in scadenza con data 2022 e gli occhi addosso non mancano.Toccherà soprattutto al sudamericano decidere che fare della sua seconda parte di carriera: a 30 anni potrebbe arrivare ancora un ultimo treno per il calcio che conta. Ma intanto, all’orizzonte c’è una partita da vincere a Udine.