Pezzella e Passarella, leader e capitani a confronto

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, a cura di Alessandro Rialti, è presente un approfondimento sul capitano viola ed Albiceleste German Pezzella. Il numero 20 gigliato viene paragonato almeno in parte a Passarella, diverse le abilità tecniche ma simili nel carattere e nella capacità di guidare i compagni, fuori e dentro il campo. Capitani veri, argentini di nascita ma Fiorentini di adozione. Entrati nel cuore dei tifosi grazie all’umanità ed alle loro prestazioni sportive di livello. Pezzella durante la sosta è sceso in campo nel 6-1 dell’Argentina contro l’Ecuador, per lui un gol e tanta sostanza. Protagonista anche in occasione della lite fra i due compagni di squadra Paredes e Lautaro Martinez, al momento di calciare un rigore. Come ogni guida che si rispetti è intervenuto risolvendo la situazione, prendendo le redini dell’accaduto anche ai microfoni dei media per sdrammatizzare e tenere le redini dello spogliatoio ben salde. Firenze lo aspetta, per sognare insieme e restituirgli la fascia di Davide che gli spetta di diritto.