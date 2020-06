Se Thiago Silva rappresenta per il momento solo una chimera, la Fiorentina dovrà comunque lavorare a fondo sul pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, German Pezzella ha offerte importanti dalla Spagna e Nikola Milenkovic, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022, non ha ancora fatto chiarezza sul suo futuro. A prescindere dall’arrivo o meno del brasiliano, la dirigenza viola dovrà comunque fare chiarezza su quelli che sono i centrali titolari in vista della prossima stagione: per la Rosea Pradè dovrà gestire le prossime mosse di mercato senza farsi condizionare dal capitano del Psg.