Pezzella cuore d’oro: dona alimenti a cinquanta famiglie in difficoltà

Il Corriere Fiorentino dà notizia di un gran bel gesto del capitano della Fiorentina German Pezzella, che, dopo aver vissuto in prima persona il contagio, ha deciso di rendersi utile attraverso il Comune di Firenze. La macchina si è messa in moto, e cinquanta famiglie in difficoltà economica si sono viste recapitare per conto di Pezzella altrettanti pacchi di alimenti, consegnati secondo graduatorie presenti sulle scrivanie di Palazzo Vecchio che tengono conto del bisogno. Il legame con Firenze adesso è fortissimo, anche se Pezzella non esce nemmeno per fare la spesa, visto il pericolo corso. Il grande cuore del capitano, comunque, non si lascia contenere tra quattro mura.