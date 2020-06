Pezzella, a fine stagione prove di rinnovo. Per il Napoli è la prima scelta

L’appuntamento è già fissato per il termine della stagione. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, la Fiorentina e German Pezzella a fine campionato hanno già programmato un incontro con la volontà di provare a rinnovare e non veder partire l’ennesimo capitano viola. Diverse variabili da prendere in considerazione: da una parte dipenderà dall’offerta del club e dall’altra dalla volontà del giocatore e dai corteggiamenti che arriveranno per lui da altre squadre. Quali? Il quotidiano riporta dell’interesse di Siviglia, Milan ma soprattutto Napoli: per Aurelio De Laurentiis, che non ha mai nascosto di gradire l’argentino, è la prima scelta.