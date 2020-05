Pezzella/1: “Milenkovic è già nella squadra giusta, puntate su di lui. A Firenze sto benissimo”

German Pezzella ha parlato alla Nazione in edicola oggi, e ha affrontato il discorso relativo alla sua permanenza: l’argentino sta benissimo a Firenze e ha trovato la dimensione ideale, anche se nel calcio non si può mai essere certi. Un passaggio sull’ottimo rapporto con la dirigenza e con Commisso, sempre vicino e spesso in contatto telefonico con il suo capitano.

E i compagni? “Come capitano ho un rapporto ottimo con tutti, devo rappresentarli. Poi è normale legare di più con Badelj o Benassi, con i quali abbiamo un vissuto molto forte o con Caceres e i i sudamericani”. E se c’è un difensore sul quale si deve puntare in Serie A secondo Pezzella, quello è Nikola Milenkovic, “che è già nella squadra giusta”. Infine, una chiosa sugli avversari più duri: Lukaku e Ronaldo.