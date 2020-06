Pezzella/1: “Gol al Brescia una liberazione, peccato per lo stadio vuoto. Lazio? Noi abbiamo Ribery”

“Ho vissuto diversi momenti difficili nella mia vita. Ho sempre lottato per andare oltre ed è stato così anche stavolta“. German Pezzella racconta al Corriere dello Sport – Stadio il periodo difficile che ha attraversato, tra la positività al Covid-19 e il ritorno alla normalità. Il gol al Brescia – racconta – è stata un’emozione fortissima, una liberazione e quasi un segno del destino, l’unica nota stonata per il capitano viola è la cornice di pubblico vuota. Peccato che il suo gol non sia servita a conquistare i tre punti, ma “la gioia ha preso il sopravvento su tutto, anche se in quello stadio vuoto è stata una gioia a metà“. Un pensiero è andato però anche alle persone morte a causa del Coronavirus e a coloro che hanno messo la propria a servizio degli altri.

Riguardo al campo: “I ritmi non sono ancora altissimi – dice Pezzella – stiamo spingendo sul gas per ritrovare il giusto equilibrio fisico“. Chi non è cambiato è Pulgar, e i suoi calci piazzati che Iachini prova tantissimo in allenamento, ma contro la Lazio forse servirà altro… “Dovremo essere abili a concedere poco, trovando la via per colpire al momento giusto. Sarà una sfida complicatissima, ma la Fiorentina c’è“. Anche perché – sottolinea l’argentino – Immobile sta facendo cose fuori dal comune, e Correa può risolvere tutto con una giocata. Ma la Fiorentina ha Ribery…