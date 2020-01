Petagna, Politano, Faraoni, quanti intrecci tra Fiorentina e Roma. Senza dimenticare Florenzi

Il mercato della Roma si intreccia con quello della Fiorentina, visto che più nomi sembrano essere in ballo per entrambe le società. Qualora Kalinic decida di mettersi in gioco altrove, per il vice-Dzeko la scelta dei giallorossi è caduta su Andrea Petagna (LA SCHEDA), che interessa anche ai viola in caso di partenza di Pedro. Ma non è tutto, perché come scrive La Gazzetta dello Sport se parte Under, l’obiettivo della Roma sarebbe Matteo Politano (LA SCHEDA) che l’Inter non farebbe fatica a cedere in prestito con riscatto a 20 milioni. Piace anche Davide Faraoni (LA SCHEDA), il cui nome era rimbalzato in ottica viola negli scorsi giorni, che libererebbe uno tra Santon e Florenzi (LA SCHEDA). Inoltre, sempre secondo la rosea, la Roma sta cercando di cedere Juan Jesus alla Fiorentina o al Cagliari per 6-7 milioni.