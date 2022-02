Pessina: “Nessun problema per il Viola Park, lo andrò a visitare. Sul Franchi…”

"La vicenda delle strisce indelebili mi sembra davvero lunare."

In mezzo a tante polemiche sullo stadio Artemio Franchi, almeno sulla costruzione del Viola Park di Bagno a Ripoli, i rapporti fra Acf Fiorentina e Soprintendenza procedono senza contenziosi, questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Nazione. All’interno del quotidiano troviamo anche le parole di Pessina in merito a questa vicenda: “Non è vero che ci sono problemi per quanto riguarda i dieci campi per gli allenamenti, né per quelli con erba naturale né per quelli sintetici. La vicenda poi delle strisce indelebili mi sembra davvero lunare. Forse è una boutade che qualcuno ha preso per un fatto vero, ma che non ha alcun fondamento. Al momento non abbiamo alcuna richiesta inevasa o da valutare".