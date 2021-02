Pessina, dopo il Franchi altro veto su Firenze. Stavolta non ride San Frediano

Dopo i veti sullo stadio Franchi un altro clamoroso stop arriva dalla Soprintendenza. Come scrive Repubblica, dagli uffici di piazza Pitti filtra scetticismo per un’altra opera da costruire a Firenze, in particolare nella zona di San Frediano: il parcheggio interrato in piazza del Cestello. “Meglio cercare un’altra area” ha dichiarato Pessina, visto che le strutture necessarie al park inquietano i Beni Culturali.

La costruzione delle rampe di entrata e uscita dal silos a due piani come pure la realizzazione di un ascensore esterno per i pedoni sembrano uno scenario troppo impattante in un’area come il Cestello, dove inoltre dagli scavi sono emersi i resti dell’antica cinta muraria di Firenze. “La Soprintendenza non ha mai autorizzato parcheggi interrati dentero le mura e in area Unesco e un interrato avrebbe un impatto pesante sulla piccola piazza del Cestello” continua Pessina, che frena sul rilancio dell’Oltrarno fiorentino. Ma, sottolinea il quotidiano, ancora un progetto formale per la realizzazione del parcheggio non c’è.

Pessina: “Franchi, inizia un nuovo capitolo. Demolizione? Contenti di averla evitata”