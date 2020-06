Interpellato da Repubblica, il Soprintendente Andrea Pessina ha parlato riguardo la manifestazione dei tifosi viola, che si è conclusa con le ruspe sotto lo stadio che invocavano la demolizione delle curve del Franchi: “Ho visto che Joe Barone ha detto o Campi o Franchi, noi ci auguriamo che possa essere il Franchi la scelta della Fiorentina. Devo però dire quanto alla demolizione delle curve che deve essere semmai molto parziale: il progetto deve prevedere un sacrificio contenuto, non può stravolgere il Franchi. Poi sta ai progettisti portarci delle ipotesi, noi siamo ben disponibili, capisco le esigenze della proprietà e non voglio dire che sia facile ma ognuno fa il suo e io devo tutelare le esigenze della conservazione, questa è l’unica strada possibile per restare lì al Franchi”.