Permanenza di Chiesa: il vero nodo è il prolungamento

I pochissimi messaggi arrivati dall’ambiente intorno a Chiesa sono stati: «Troviamo una soluzione che sia positiva per Fiorentina e per il ragazzo…». Scavando si è sentita un’altra sottolineatura fondamentale: «Federico ha un contratto e sicuramente lo rispetterà». Ed eccoci alla soluzione più semplice: tutto resta semplicemente com’è. Ma alla Fiorentina può andar bene? Come scrive Il Corriere dello Sport, Federico ha un impegno contrattuale fino al 2022, tre anni, mica pochi ma… non bastano. Già perché se Chiesa non rinnova fra tre anni, e qui la distanza diventa troppo breve, potrebbe liberarsi a zero euro. Una botta da quasi 100 milioni. Federico sicuramente non farà questi calcoli, ma i numeri restano. Commisso, senza prolungamento di contratto, potrebbe fare un calcolo facile facile, tre anni 100 milioni o quasi al vento. Diciamo una perdita da trenta milioni a stagione. Vero che conoscendo Federico in queste tre stagioni Chiesa potrebbe davvero riportare in alto la Fiorentina, con una crescita economica del club, ma i rischi restano rischi. Nell’ambiente viola tutti o quasi scommettono che Commisso dopo le promesse fatte non tornerà indietro di un millimetro.