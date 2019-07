Perin, per viola e Roma solo una suggestione. Andrà al Benfica grazie a Rui Costa

Mattia Perin lascerà la Juventus. Il portiere è stato seguito da Fiorentina e Roma ma nessuno in realtà ha mai affondato il colpo. In Portogallo si sono fatti avanti Porto e Benfica: a spuntarla dovrebbe essere proprio quest’ultimo che grazie a Manuel Rui Costa, ds del club ed ex giocatore viola. La Juve chiede sui quindici milioni ma c’è ottimismo sulla chiusura della trattativa. Lo scrive Il Corriere dello Sport.