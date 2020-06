Pericolo giallo: chi sbaglia contro il Brescia, salterà la Lazio

Pericolo giallo in casa Fiorentina. Sono ben cinque, infatti, i diffidati viola. Chi sbaglierà contro il Brescia, salterà la gara di Roma contro la Lazio. In difesa – scrive il Corriere dello Sport – dovranno stare molto attenti Pezzella e Lirola. A centrocampo l’unico diffidato è Duncan che in realtà in viola ha ricevuto solo un cartellino giallo (contro la Sampdoria), mentre gli altri tre li aveva collezionati con la maglia del Sassuolo. In attacco sono in pericolo Chiesa e Vlahovic. Sono vietate esultanze scomposte in caso di gol. Sono proprio questi i casi da evitare.