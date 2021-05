Per Milenkovic c’è la fila ma non l’asta: big italiane e inglesi su di lui

Il difensore serbo ha una sorta di accordo con la Fiorentina, la cui stagione ne ha abbassato il valore

La Gazzetta dello Sport si concentra sul futuro di Nikola Milenkovic, dopo 4 anni lontano da Firenze. La scorsa estate è maturata una sorta di patto per la cessione, e allora via libera all'Inter in caso di partenza di uno dei sui totem (Skriniar o Bastoni), ma anche alla Juventus, che individua nel serbo un ottimo jolly tra centro e destra. C'è però da sistemare la concorrenza inglese: United, Arsenal, Tottenham hanno tutti mostrato interesse. La Fiorentina vorrebbe innescare un'asta, ma la stagione in chiaroscuro vissuta dai viola e dal difensore non aiuta. E pensare che il Milan era pronto a pagarlo ben più dei 25 milioni che serviranno quest'estate. Il giocatore sembrerebbe orientato alla permanenza in Italia, Ramadani è al lavoro per accontentarlo in tutto e per tutto.