Per l’Europa serve l’aiuto di tutti. Fiorentina, il coraggio fa la differenza

Per centrare la grande impresa che si chiama Europa servirà l'aiuto di tutti: e a fare la differenza dovrà essere il coraggio di osare

Il Corriere Dello Sport oggi in edicola riparte dal rush finale che attende la Fiorentina. Italiano, dopo aver portato aria nuova e aver iniziato un percorso virtuoso, vuole ora mettere a segno il capolavoro finale. Anche perché dopo la partita con l'Empoli ce ne sono altre otto che potrebbero regalare un piazzamento europeo, la ciliegina sulla torta della bella stagione viola. Inutile dire che le principali avversarie in classifica si chiamino Lazio, Roma e Atalanta: ieri i biancocelesti si sono intanto portati avanti battendo il Sassuolo, ma Italiano è consapevole che bisognerà lottare fino alla fine. Un obiettivo da perseguire ma senza snaturare la propria idea di gioco, perché - come dice il tecnico - il coraggio può fare la differenza.

Per raggiungere il grande ritorno in Europa, servirà l'aiuto di tutti, soprattutto di Cabral, chiesto a gran voce dal tecnico. È apparso in crescita, si è allenato bene in questa sosta, insomma è il suo momento. Ha 24 anni e può ancora crescere tanto, ora anche lui dovrà essere decisivo. I viola dovranno stare attenti, anche perché scendere di nuovo in campo dopo la sosta è sempre complicato: ma l'autostima non è calata dopo il bel pari di San Siro e c'è la consapevolezza di tutto il valore della squadra.