Per l’esterno d’attacco tante candidature e tante complicazioni

La Fiorentina dopo Ribery cerca un altro esterno d’attacco di spessore. Nelle ultime settimane sono stati molti i nomi accostati alla squadra gigliata e alla fine soltanto alcuni hanno mantenuto la propria “candidatura” nonostante i cartellini alti e la non disponibilità delle società a vendere.

De Paul dell’Udinese continua ad avere richieste alte con la famiglia Pozzo che non sembra intenzionata a cedere l’argentino. Domenico Berardi è un altro nome che piace alla dirigenza viola ma per averlo il Sassuolo continua a chiedere 35 milioni di euro. L’alternativa concreta all’argentino e l’italiano è il brasiliano dello Sporting Lisbona Raphinha, per cui la Fiorentina ha offerto 18 milioni ma con la dirigenza portoghese che non sembra intenzionata ascendere sotto i 25. Per Politano invece l’Inter non sembra intenzionata a cedere il proprio esterno offensivo.

