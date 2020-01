Per l’estate doppio assalto al Verona: Amrabat e Kumbulla nel mirino

La Fiorentina sta già programmando il futuro, seguendo vari giocatori in estate per rinforzare la rosa. Secondo quanto riporta La Repubblica, dopo aver chiuso i colpi in entrata per gennaio, si butterà a capofitto sui gioielli del Verona, Amrabat (SCHEDA) e Kumbulla (SCHEDA). Per il primo è ancora forte il pressing del Napoli, ma il giocatore gradirebbe la destinazione viola e si potrebbe ancora trattare per il futuro. Il difensore albanese classe 2000, invece, è seguito da vicino dai viola, anche se la valutazione è molto alta, 20 milioni circa.