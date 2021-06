Per la difesa Pradè guarda in Sudamerica: piace Weigandt del Boca

Per la fascia esterna di difesa piace il giovane Marcelo Weigandt, di proprietà del Boca Juniors. Trattativa in corso

La Fiorentina guarda in Sudamerica per rinforzare la fascia destra della difesa. Il mercato argentino l'anno scorso ha portato in dote l'ottimo Martinez Quarta, questa volta si studia un profilo giovane e di prospettiva. Come si legge sul Corriere Dello Sport si tratta di Marcelo Weigandt, 21enne del Boca Juniors reduce dal prestito al Gimnasia. Secondo il quotidiano, i viola potrebbero sborsare 2 milioni subito e altri 2 legati a obiettivi e bonus, mentre il club argentino vorrebbe monetizzare con 4. La trattativa resta in corso.