Per il mercato Pradè aspetta il via libera di Commisso

C’è un emergenza a centrocampo e in difesa viste le squalifiche che la Fiorentina dovrà scontare in campionato e in Coppa Italia. Oltre alle assenze nel reparto arretrato, anche in mezzo al campo ci sarà un’assenza pesante: quella di Gaetano Castrovilli.

Il Ds Daniele Pradè sta lavorando al fine di poter metter a disposizione del tecnico Beppe Iachini e della Fiorentina stessa più soluzioni possibili. Secondo Il Corriere dello Sport Stadio, il dirigente viola starebbe attendendo l’avvallo del suo patron Rocco Commisso per alcune operazioni. Unica condizione espressa dal presidente viola: “No ai giocatori di passaggio”. Per la difesa oltre a Juan Jesus della Roma, nelle ultime ore sembra aver preso posizione il profilo di Cristian Dell’Orco, difensore attualmente al Lecce ma che in passato si era messo in mostra proprio nell’Empoli guidata dall’attuale tecnico della Fiorentina. Per adesso la società salentina non sembra intenzionata a privarsi del giocatore.

Per il centrocampo invece Duncan del Sassuolo rimane la prima scelta nonostante la richieste sempre alte del club nero-verde. Più defilate le posizioni di Meité e Mandragora. Il granata non sembra convincere la dirigenza viola, mentre il play dell’Udinese sembra rimanere soltanto un’idea.