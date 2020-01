Per il calcio spettacolo, meglio stare lontani dal Franchi. Viola graziati dalla Spal

Se amate il calcio spettacolo state lontani dal Franchi: Tuttosport riassume così il match di ieri. Eppure basta la Fiorentina più brutta dell’anno per commuovere Commisso e rianimare i tifosi. Dopo 74 giorni i viola tornano a vincere in campionato e ci riescono superando una Spal che, al di là dell’ultimo posto e del clima di contestazione, meritava decisamente di più. La Fiorentina ringrazia per le occasioni mancate da Felipe, Petagna e soprattutto Valoti più il palo colpito dal tiro-cross di Strefezza e riesce a trasformare i fischi del primo tempo in un grido liberatorio a otto minuti dalla fine quando fra le proteste avversarie arriva il gol di Pezzella. D’incanto tutti i problemi sono stati risolti? Tutt’altro, intanto Iachini si gode la gioia di Commisso, un Castrovilli in formato Europeo e l’esordio di Cutrone.