Per Iachini sono intoccabili, ma c’è chi sogna il doppio colpo. Il sostituto scelto dai viola

Sempre nel Corriere dello Sport, troviamo un approfondimento sulla situazione legata ai difensori viola. In particolare Milenkovic e Pezzella, sempre più richiesti sul mercato. Il serbo è l’obiettivo principale del Milan, con Pioli che lo vuole a tutti a i costi. Ma non solo, i rossoneri potrebbero tentare l’accoppiata chiedendo ai viola anche il capitano argentino, che piace a Valencia e Napoli. Portarli via da Firenze però non sarà facile, con Iachini che ha espressamente chiesto la permanenza di entrambi per sentirsi al sicuro dopo gli ottimi risultati ottenuti nel post-lockdown dalla retroguardia viola. Per il giornale, in caso di partenza di uno dei due, la Fiorentina andrà dritta su Domenico Criscito (SCHEDA).

