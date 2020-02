Per fortuna che c’è Gaetano… I dolori del giovane centrocampo

Momento decisamente non facile per i viola di Iachini, che ripartono dalla gara con la Samp. Una trasferta a Marassi dalla quale il tecnico con il cappellino si aspetta più punti possibile, ad oggi uno scontro diretto in piena regola. Questa mattina, il Corriere Dello Sport si sofferma sul tema del centrocampo tanto caro ad ogni tecnico, evidenziando come le risorse scelte sul mercato abbiano fin qui quasi tutte deluso, a parte qualche eccezione. Pollice verso per Badelj e Pulgar: con il doppio regista, infatti, la stessa difesa della Fiorentina sembrava quasi essersi indebolita, una soluzione che non aveva aiutato i viola nemmeno a creare la profondità. Sono serviti due come Ribery e Chiesa, che proprio la profondità si creano da soli, per riequilibrare le cose. Poi qualcosa è cambiato con il K.O. del francese, Benassi non è riuscito a tornare sui livelli dello scorso anno, così è toccato sempre più gradualmente a Castrovilli prendere per mano i suoi. Un talento cristallino, di sicuro avvenire, che ha saputo dimostrare anche una maturità impressionante da subito: la Fiorentina vuole ripartire da lui, uno dei (pochi) punti fermi in un periodo di necessario ritrovamento. Un vero e proprio faro – al di là delle vicissitudini personali dopo la botta subita alla testa – sul quale puntare dopo la necessità di intervenire nuovamente sul mercato centrocampisti a gennaio, che hanno portato in viola Duncan e Agudelo.