Per Fiorentina-Genoa capienza di 5000 posti. Che batosta per i Viola!

Pochi i biglietti rimasti per completare la capienza massima di 5000 posti. Ma che batosta per la Fiorentina!!

Ormai mancano solo poche centinaia di biglietti per il sold out della partita di stasera al Franchi tra Fiorentina e Genoa. La capienza massima sarà di 5000 posti, dopo la decisione presa nella normativa. Il club viola, che vanta di circa 12mila abbonati, ha dovuto annullare la validità degli stessi per la sfida di questa sera e ha rimesso in vendita libera i 5mila biglietti per i posti concessi. Come ricorda il Corriere dello Sport, al Franchi non saranno presenti i gruppi della Curva Fiesole che, già prima della partita con l'Udinese avevano reso pubblica la loro decisione.