Alfred Duncan è la nuova idea del Genoa per il centrocampo. Il nuovo tecnico Ballardini ha chiesto di intervenire sul mercato e il ghanese, poco impiegato alla Fiorentina, sarebbe il profilo ideale per rinforzare la media del Grifone. Per adesso, scrive la Gazzetta dello Sport, non è stato fatto che un sondaggio, si attendono nuovi sviluppi della vicenda.

