Per Antognoni giorni decisivi. A breve l’incontro con Barone

L'Unico 10 sempre più in bilico

Continua a tenere banco la spinosa questione Antognoni in casa Fiorentina. Secondo quanto riporta La Nazione questa mattina, l'Unico 10 incontrerà Joe Barone nei prossimi giorni per prendere una decisione definitiva. Sul piatto c'è ancora l'offerta del nuovo ruolo in società. Resta da capire se la Fiorentina possa avere rimodulato la proposta o meno. Dagli ambienti viola, comunque, filtra poco e niente. In caso di addio, il Campione del Mondo spiegherà i suoi motivi attraverso una lettera aperta.