Per Antognoni c’è ancora la Federazione, pronta in caso di addio ad ACF

Il futuro di Antognoni è in bilico tra Campo di Marte e Coverciano

Il Corriere Fiorentino ripercorre la giornata di ieri dal punto di vista di Giancarlo Antognoni, protagonista di un incontro con Joe Barone per discutere del futuro. Un meeting interlocutorio, dato che la decisione è stata rimandata alla prossima settimana. E se l'Unico Dieci non proseguisse in viola? Per lui, secondo il quotidiano, le porte della Federazione sarebbero sempre aperte. Si tratterebbe di un ritorno, dopo le esperienze da coordinatore degli osservatori delle Nazionali giovanili e come capo delegazione dell'Under 21.