Pengue: “Vi racconto la lotta della Fiorentina contro il coronavirus. Grazie a Rocco e Joe”

Il responsabile sanitario della Fiorentina, Luca Pengue, ha concesso un’intervista a La Nazione, dato che le sue condizioni stanno migliorando. Afferma che la ripresa è lenta, si sente stanco, ma il peggio, per fortuna, è alle spalle. “La Fiorentina è stata tra i primi club, se non la prima in assoluto, a chiudere le attività di allenamento e l’accesso al centro sportivo per tutelare la salute di tutti e per cercare di capire cosa stesse succedendo”, assicura con orgoglio, prima di scagionare chi ha voluto continuare anche ad inizio marzo: non si poteva prevedere uno sviluppo tanto rapido. Per prima cosa la sanificazione del Centro Sportivo, poi il monitoraggio dei giocatori, che è proseguito per Pengue finché è stato possibile. “Sono stato assistito e curato nel migliore dei modi, come d’altronde tutti quelli che avevano bisogno del loro aiuto”. Ci sono voluti sei giorni per il ritorno in famiglia, la notizia più bella. “Ringrazio la famiglia Commisso, Barone e gli altri per il supporto quotidiano” e conclude affermando che dobbiamo goderci la normalità insieme ai nostri cari.