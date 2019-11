Pelù: “Sì al restyling del Franchi. E cancelliamo il gemellaggio coi tifosi del Verona”

Il cantante e tifoso viola Piero Pelù ha parlato così in un’intervista a Repubblica:

Nuovo stadio sì o no? No. Sono per il rinnovamento e il potenziamento del Franchi. Campo di Marte, tra l’altro, è un quartiere che si è sviluppato anche dal punto di vista economico intorno al Franchi e soffrirebbe del trasferimento. Dal punto di vista più squisitamente sportivo, sono per rompere, senza se e senza ma, il gemellaggio tra la tifoseria viola e quella del Verona, dopo quanto è accaduto a Balotelli. Eccetto quei pcohissimi che si sono dissociati dalla curva neonazista.