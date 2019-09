Pedro-Vlahovic, il paradosso delle punte: quando scoccherà la loro ora?

Su La Nazione in edicola stamani si analizza il paradosso delle punte, in particolare si parla di Pedro e Dusan Vlahovic. Il brasiliano è stato il colpo più costoso dell’estate ma non si è ancora ristabilito completamente dai guai muscolari accusati un paio di mesi fa. Allenamenti personalizzati per fargli recuperare la condizione ottimale e alcune partite con la Primavera la cura per stringere i tempi per potersi mette a disposizione di Montella. Per quanto riguarda il serbo Montella in estate lo ha “incoronato” e lo considera ancora al centro di un progetto di crescita e maturazione: l’ora di una maglia da titolare è di nuovo vicinissima (dopo quella all’esordio con il Napoli).