Pedro ritorna in Brasile: affare fatto con il Flamengo, la Fiorentina si tiene l’ultima parola

Pedro oggi partirà per il Brasile per unirsi al Flamengo. La formula è quella del prestito oneroso da 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. La società viola, inoltre, ha mantenuto il diritto di recompra. A spingere per questa soluzione è stato il presidente Commisso, che non ha voluto perdere il controllo sul giocatore dopo pochi mesi. Il Flamengo ha ottenuto l’obbligo di riscatto in caso di determinate condizioni, ma l’ultima parola sarà comunque viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.