Pedro in crescita, merito (anche) di Montella. E presto arriverà il suo momento

Montella lo ha fatto lavorare senza stress, tenendolo un po’ nascosto, e adesso Pedro è in netta crescita. Dopo l’infortunio e i problemini muscolari nessuno voleva bruciare i tempi. Anche perché il brasiliano è sicuramente uno dei giocatori sui quali più ha scommesso Daniele Pradè. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, a Pedro piace giocare, partecipare alla manovra, è generoso, ma in viola ha un compito ben preciso ed è quello del gol. E quanto conti segnare Pedro lo ha dimostrato senza incertezze.

Montella ci sta pensando. La sua Fiorentina senza punte fisse sta funzionando. E squadra che vince di solito non si cambia, però… è arrivato il momento di avvicinare Pedro alla prima squadra. Anche se Chiesa dopo il piccolo infortunio in Nazionale pare che stia recuperando a velocità supersonica, Montella sta anche riflettendo sulla possibilità di dargli un turno di riposo. Così come prima o poi dovrà fare con Ribery. Premono anche Boateng e Vlahovic, ma i gol di Pedro sono indizi da non sottovalutare.