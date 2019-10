Pedro, i tempi sono maturi. A Brescia la prima convocazione per il brasiliano

Un gol per urlare a tutti che lui c’è. Un gol di sinistro contro il Venezuela per lanciare un segnale a Vincenzo Montella, e puntare alla prima convocazione con la prima squadra viola. Sul Corriere dello Sport – Stadio si analizza il momento di Pedro, in gol con il Brasile Under 23 ma ancora a secco (anche di presenze) con la Fiorentina. Il tecnico viola non ha voluto bruciare le tappe del suo inserimento, ma quando questa Fiorentina sarà pronta per sostenere una punta, il candidato principale sarà lui, più di Vlahovic e Boateng. Pedro punta alla prima convocazione a Brescia, ma entrerà solo quando sarà al top della condizione fisica. Adesso si studiano le variabili per poterlo inserire al centro dell’attacco, e i tempi potrebbero essere maturi.